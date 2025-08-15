Condomínio proíbe relações sexuais após as 22h por causa do barulho. A medida é justa ou abusiva? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 15/08/2025 - 10h04 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um condomínio em Santa Catarina virou assunto nas redes sociais após implementar uma regra inusitada: o chamado “toque de recolher do amor”. A medida foi aprovada em assembleia depois de pelo menos 18 reclamações formais de moradores sobre barulhos provocados por casais durante a madrugada.

Apesar de situações como essa fazerem parte da convivência coletiva, o motivo específico dos ruídos tem gerado debates entre os condôminos, e agora também na internet. Na sua opinião, a medida é justa ou abusiva?

Vote e participe da enquete: