Convidados quebram mesa do salão de festa e o morador quer dividir as despesas do conserto com os vizinhos. Essa atitude dele é correta ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 14/06/2025 - 12h27 (Atualizado em 14/06/2025 - 12h34 )

Um morador da Vila Mariana, zona sul de São Paulo, alugou o salão de festas do prédio e pagou a taxa exigida pelo condomínio. Durante a festa, convidados deste morador quebraram a mesa de vidro do salão. Como pagou a taxa para alugar o salão, este morador disse que não quer pagar as despesas do conserto sozinho. Ele quer dividir as despesas com os outros moradores do condomínio. Essa atitude dele é correta, pois pagou a taxa, ou errada, pois os convidados dele são os culpados?

Vote e participe da enquete: