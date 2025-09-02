Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Corretora de imóveis anuncia terreno em cemitério para maridos infiéis. A atitude dela é criativa ou exagerada?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

Uma corretora de imóveis do Tocantins viralizou nas redes sociais com um anúncio nada convencional. Aline Lino, de 31 anos, ofereceu um terreno em um cemitério com um recado direto: o local seria ideal para maridos infiéis.

No vídeo, ela afirma que, se o homem “curte fotos ou manda mensagens para outras mulheres”, o cemitério pode ser o destino certo. Já para os fiéis, Aline oferece uma linda casa à venda, perfeita para um casal feliz.

A publicação causou alvoroço e gerou muitos comentários nas redes. Na sua opinião, ela foi criativa ou exagerada?

Vote e participe da enquete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.