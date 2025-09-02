Corretora de imóveis anuncia terreno em cemitério para maridos infiéis. A atitude dela é criativa ou exagerada?
Uma corretora de imóveis do Tocantins viralizou nas redes sociais com um anúncio nada convencional. Aline Lino, de 31 anos, ofereceu um terreno em um cemitério com um recado direto: o local seria ideal para maridos infiéis.
No vídeo, ela afirma que, se o homem “curte fotos ou manda mensagens para outras mulheres”, o cemitério pode ser o destino certo. Já para os fiéis, Aline oferece uma linda casa à venda, perfeita para um casal feliz.
A publicação causou alvoroço e gerou muitos comentários nas redes. Na sua opinião, ela foi criativa ou exagerada?
