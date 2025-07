Curtidas em redes sociais podem ser consideradas traição? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 08/07/2025 - 10h19 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h20 ) twitter

Uma nova polêmica está dando o que falar nas redes sociais, e, claro, o Balanço Geral foi atrás da opinião do povo! Você considera traição quando o seu namorado ou namorada curte as fotos de outra pessoa? E se, além disso, ele ou ela trocar mensagens um pouco mais ousadas com alguém pela internet?

Afinal, traição virtual é traição de verdade? O que pode parecer uma simples curtida para uns, pode ser o início de uma crise no relacionamento para outros. As redes sociais têm sido palco de muitas desconfianças e discussões entre casais. Mas até que ponto isso passa do limite?

O Balanço Geral quer saber: Curtidas em redes sociais podem ser consideradas traição?

Vote e participe da enquete: