Departamento de Trânsito de São Paulo anuncia o fim da baliza no exame para tirar CNH. Você acha a mudança boa ou ruim? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O fim da baliza. Agora, para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, não é mais obrigatório fazer a tão temida baliza na hora da prova.

Antes, os instrutores colocavam quatro cones em pares, distantes um do outro, e o aluno treinava as manobras para colocar o carro no espaço pequeno entre os cones. Por muitos anos, a baliza foi obrigatória nas autoescolas e, principalmente, no teste final.

Mas agora, o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo informou que a baliza não será mais cobrada no exame. Isso já acontece em outros estados, como Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

A mudança provocou o maior rebuliço nas redes sociais. Muita gente criticou, dizendo: “Aprendendo já é ruim, imagine sem praticar”. Já outros aprovaram a novidade por facilitar o processo. Na sua opinião, é boa ou ruim? Vote e participe da enquete: