Diretor da Secretaria de Cultura é exonerado após postar vídeo se tatuando em palacete histórico. A demissão foi justa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O diretor da Secretaria de Cultura de Belém, Anderson Reis, está no centro de uma polêmica nas redes sociais. Ele publicou um vídeo em que aparece sem camisa, sentado em uma poltrona e sendo tatuado dentro de um palacete histórico.

A gravação ganhou grande repercussão e acabou resultando na exoneração do diretor do cargo. Em nota, a Prefeitura de Belém afirmou repudiar qualquer conduta incompatível com o serviço público. Na sua opinião, a demissão foi justa ou exagerada?

Vote e participe da enquete: