Dono de pizzaria reclama que os clientes consumiram pouco. Ele está certo ou errado?

Um dono de pizzaria em Montecatini Terme, na região da Toscana, virou alvo de críticas nas redes sociais após reclamar do pedido feito por um grupo de 16 turistas de Taiwan. Os visitantes, que estavam em viagem pela Itália, decidiram parar no estabelecimento de Patrizio Pazzini para experimentar a culinária local.

O grupo encomendou cinco pizzas individuais e três cervejas, o que teria irritado o proprietário. Segundo relatos divulgados pela imprensa italiana, Pazzini considerou o pedido “pequeno demais” para a quantidade de pessoas e passou a insultar os turistas. Ele ainda pediu que eles deixassem o local mesmo enquanto estavam comendo.

A atitude do comerciante repercutiu negativamente. Internautas criticaram o comportamento do dono da pizzaria, que recebeu uma enxurrada de comentários condenando sua postura.

