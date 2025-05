Dono de terreno cava vala ao redor de carro estacionado em local proibido. Quem está errado: o dono do terreno ou o motorista? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 21/05/2025 - 10h50 (Atualizado em 21/05/2025 - 10h50 ) twitter

Uma situação inusitada chamou a atenção em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro! Um motorista estacionou o carro em um local proibido, dentro de um terreno particular. Mas o que ele não esperava era a reação do dono da propriedade... Indignado e sem conseguir localizar o dono do veículo, o proprietário resolveu agir por conta própria. Ele usou uma retroescavadeira e cavou uma vala ao redor do carro, deixando o veículo completamente ilhado. O vídeo da cena viralizou nas redes sociais, e quem registrou o momento ainda brincou: “Agora virou vaga privativa!” E aí, na sua opinião: quem está errado — o dono do terreno ou do carro?

