Empresa aérea cria assentos "verticais" para baratear custo das passagens. A medida é exagerada ou democrática? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 26/05/2025 - 10h52 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h09 )

Hora da polêmica no Balanço Geral: pra muita gente, viajar de avião já é passar um aperto danado. Mas a situação pode piorar. A novidade é: o assento vertical de avião.

A poltrona deixa o passageiro praticamente em pé, com cintos afivelados, como se estivesse a bordo de uma atração de parque de diversões. O assento vertical foi criado por uma empresa de design com um objetivo claro: baratear as passagens. Ele ainda não foi lançado oficialmente, mas a ideia é que seja usado em viagens curtas. A criação gerou polêmica e o público parece não ter gostado da novidade, que gerou várias críticas na internet. Na sua opinião, a medida é democrática ou exagerada? Vote e participe da enquete.