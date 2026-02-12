Empresa de decoração não recebe por reforma, dono fica revoltado e quebra tudo o que tinha feito. A atitude foi justa ou ruim? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um homem foi flagrado quebrando a própria obra dentro de um prédio comercial após, segundo ele, não receber pelo serviço realizado. As imagens mostram o empresário destruindo parte da recepção que havia sido recém-reformada.

De acordo com as informações, ele é dono de uma empresa de reformas e decorações e foi contratado para revitalizar a recepção do edifício. O orçamento foi aprovado e a equipe iniciou os trabalhos normalmente. No entanto, segundo o profissional, a administração do prédio não efetuou os pagamentos combinados.

A obra foi concluída, mas o dinheiro não teria sido repassado. Cansado de cobrar uma solução, o empresário decidiu tomar uma atitude extrema: voltou ao local e quebrou tudo o que sua equipe havia feito.

Durante a ação, ele ainda teria afirmado: “Se eu tive prejuízo, vocês também vão ter”. Na sua opinião, a atitude foi justa ou ruim?

Vote e participe da enquete: