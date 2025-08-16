Empresa fornece espaço a quem quer fingir que está trabalhando para tranquilizar a família. Boa intenção ou desonestidade? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali Enquetes|Do R7 16/08/2025 - 11h04 (Atualizado em 16/08/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma empresa decidiu oferecer um espaço para pessoas que querem fingir que estão trabalhando. A justificativa, segundo os responsáveis, é simples: ajudar quem precisa tranquilizar a família, mantendo uma “rotina profissional” mesmo sem ter um emprego formal.

A ideia, porém, divide opiniões. Para alguns, pode ser vista como uma boa intenção, uma forma de acolher e dar apoio em momentos de dificuldade. Para outros, passa a sensação de desonestidade, já que cria uma aparência que não corresponde à realidade. O que você acha?

Vote e participe da enquete: