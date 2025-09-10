Empresa pode vigiar os funcionários durante o trabalho remoto?
Uma grande empresa demitiu mais de mil funcionários após identificar baixa produtividade durante o trabalho remoto, o famoso “home office”. As atividades dos colaboradores eram monitoradas por um software que registra marcações de ponto, cliques e tempo de uso nas plataformas de trabalho.
Em nota, a empresa afirmou que os demitidos apresentavam comportamento “incompatível com os princípios da confiança”. A decisão gerou polêmica nas redes sociais. Muita gente considerou a medida um abuso de poder e até mesmo uma forma de assédio. Na sua opinião, a empresa pode vigiar os funcionário durante o trabalho remoto?
