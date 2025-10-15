Empresário flagra traição, é expulso pela namorada e agora quer de volta o apartamento que deu a ela. Ele está certo ou errado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um empresário bem-sucedido se apaixonou por uma mulher 30 anos mais jovem. O romance parecia perfeito... Tanto que ele decidiu presentear a namorada com um apartamento de luxo, de frente pro mar, avaliado em nada menos que 7 milhões de reais!

Tudo ia bem, até que o empresário precisou viajar a trabalho. Mas, ao antecipar a volta para casa, levou um choque: ao entrar no imóvel, flagrou a namorada com outro homem no apartamento que ele mesmo deu!

Os dois discutiram, e o empresário quis entender o que estava acontecendo. A resposta foi dura:

“Eu nunca gostei de você. O apartamento é meu. Vá embora!” Agora, ele entrou na Justiça alegando ser vítima de estelionato sentimental e quer o apartamento de volta. Na sua opinião, ele está certo ou errado?

Vote e participe da enquete: