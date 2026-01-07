Empresas de tecnologia proíbem funcionários de usar calçados no trabalho. Só entram descalços ou com pantufas. A regra é boa ou ruim? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Empresas de tecnologia, conhecidas como startups, estão chamando a atenção ao adotar uma regra diferente no ambiente de trabalho: é proibido entrar de tênis ou sapato. Os colaboradores precisam ficar descalços ou usar pantufas distribuídas pela própria empresa.

Segundo especialistas, a medida busca oferecer mais conforto aos funcionários, que em muitos casos já estão acostumados ao home office e a longas jornadas de trabalho. A ideia seria manter um clima semelhante ao de casa mesmo no trabalho presencial.

A iniciativa, no entanto, divide opiniões. Enquanto alguns aprovam a proposta e dizem se sentir mais à vontade, outros criticam a regra e afirmam que o local de trabalho não é lugar para esse tipo de informalidade. Na sua opinião a regra é boa ou ruim?

Vote e participe da enquete: