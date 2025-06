Entregador amarra barbante nas encomendas para não quebrar os produtos. O que você achou do truque? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 12/06/2025 - 10h13 (Atualizado em 12/06/2025 - 10h13 ) twitter

Você já chegou em casa e encontrou aquela encomenda tão esperada... toda quebrada? Isso acontece quando alguns entregadores, com pressa, decidem arremessar o pacote por cima do portão.

Pensando em evitar esse tipo de dor de cabeça, o entregador Adriano criou uma solução inusitada que viralizou nas redes sociais, mas também dividiu opiniões. No vídeo, ele amarra um barbante no pacote, desce do carro e prende a outra ponta no portão, pelo lado de dentro da casa. Assim, o produto pode ser puxado com segurança por quem está dentro.

Apesar da criatividade, o método gerou debate online. Muitos internautas alegam que, além de não facilitar a vida dos clientes, o truque pode acabar ajudando criminosos. O que você achou que o truque é uma boa ideia ou espera que não vire moda?

