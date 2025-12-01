Está chegando ao Brasil a moda de andar de pijama na rua. Modernidade e conforto ou desleixo e breguice? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma nova tendência de moda nos Estados Unidos está causando repercussão nas redes sociais e pode chegar ao Brasil.

Pessoas estão usando pijamas como roupa para sair. A mesma roupa que foi utilizada para dormir agora pode servir para ir ao mercado, deixar os filhos na escola ou passear com o cachorro. A nova tendência é vista como praticidade e conforto. Na sua opinião, essa moda pega aqui? Vote e participe da enquete: