Estacionamento de parque famoso coloca travas de segurança apenas em carros de luxo. Medida é justa ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 08/05/2025 - 11h32 (Atualizado em 08/05/2025 - 11h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O que você faria se chegasse ao estacionamento que custa caro e percebesse travas no carro de luxo do vizinho e não no seu? Repare: um aviso na porta do carro e a roda travada! É assim que muitos motoristas encontram o carro na hora de sair do estacionamento do Parque Villa Lobos, em São Paulo. Mas se engana quem pensa que o dono do carro está com alguma dívida, ou que ele cometeu uma infração no trânsito...Essa trava é uma medida da empresa que administra o estacionamento para aumentar a segurança... Ou seria um privilégio para poucos? Vote e participe da enquete: