Estilista de noivas troca buquê de flor por martelo, livro, fita e urso de pelúcia. A ideia é boa ou ruim? Participe da enquete do Balanço Geral com Dionisio Freitas

Um estilista decidiu inovar no universo dos casamentos e está dando o que falar. Especialista em vestidos de noiva, Hélio resolveu quebrar tradições e criar buquês nada convencionais, substituindo as flores por objetos cheios de significado.

A novidade foi apresentada em um desfile realizado em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Entre os buquês, havia martelo, livro, biscoito, fita e até urso de pelúcia. Segundo o estilista, cada item carrega um valor simbólico: o martelo representa força e reconstrução; o livro, a transição para a vida adulta; o biscoito remete ao conforto; a fita simboliza a luta com as medidas; e o urso, a inocência. A proposta inusitada provocou polêmica e chamou a atenção do público. Na sua opinião, a ideia é boa ou ruim?

Vote e participe da enquete: