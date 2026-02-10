Estudante japonês cria sutiã tecnológico que só abre com a digital do parceiro amoroso. Essa invenção é ruim ou criativa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um estudante japonês criou uma tecnologia inusitada que está dando o que falar na internet: um sutiã que só abre com a impressão digital do parceiro. O inventor é Yūki Aizawa, que desenvolve estudos ligados à relação entre tecnologia, intimidade e autonomia.

A peça funciona com um sensor biométrico instalado no fecho e só pode ser aberta após o reconhecimento da digital cadastrada. Sem isso, o sutiã permanece travado. O projeto ainda não está à venda e não há confirmação se será comercializado. Nas redes sociais, a invenção gerou debate: enquanto alguns veem o uso da biometria como um avanço tecnológico, outros criticam a ideia e reforçam que “ninguém é dono de ninguém”. Na sua opinião, essa invensão é ruim ou criativa?

‌



Vote e participe da enquete: