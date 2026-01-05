Família prepara funeral para cachorro de estimação com direito a terno, gravata e caixão. A atitude da família foi exagerada ou digna?
O enterro de um cachorro da raça caramelo virou assunto nas redes sociais e causou grande discussão. Após a morte do animal, a família decidiu preparar um funeral semelhante ao de um ser humano. O cachorro foi vestido com um terno, colocado sobre uma cama branca e velado em um caixão transparente.
A cerimônia contou ainda com coveiro, guarda-sol e familiares vestidos de preto. Durante o enterro, cenas de forte comoção chamaram a atenção, com familiares chorando e até uma mulher se jogando sobre o caixão, sem aceitar a morte do animal.
Nos comentários, muitos internautas criticaram a atitude, dizendo que o amor pelo cachorro teria ultrapassado limites. Já outros defenderam a família, afirmando que o cão é um amigo fiel e merece uma despedida digna. O caso dividiu opiniões e segue repercutindo na internet. Na sua opinião, a atitude da família foi exagerada ou digna?
