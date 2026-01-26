Faxineira cobra diária de 500 reais para pessoas mais ricas. A faxineira está certa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma trabalhadora movimentou as redes sociais depois de afirmar que cobra R$ 500,00 de diária para fazer uma faxina.

No vídeo que publicou, ela diz que a faxina não inclui limpar geladeira, limpar dentro de armário, lavar roupa e nem estender no varal. A trabalhadora também contou que saiu para fazer o orçamento da limpeza de uma casa, assim como faz um pedreiro antes de pegar um serviço.

Segundo ela, a dona da casa já chegou com várias regras: disse que não daria almoço e não ajudaria com a passagem de ônibus. A trabalhadora esperou a mulher falar tudo o que queria e, em seguida, deu o preço de R$ 500,00

A atitude da faxineira provocou uma grande discussão na internet. Muita gente afirmou que a faxina inclui tudo, ainda mais por esse valor. Uma pessoa chegou a comentar que “500 reais é diária de médico”. Já outros internautas apoiaram a trabalhadora.

