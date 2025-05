Filho exclui mãe de comemoração em chá revelação. Atitude dele foi normal ou ingrata? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 19/05/2025 - 11h11 (Atualizado em 19/05/2025 - 11h11 ) twitter

Durante um chá revelação para descobrir o sexo do bebê que está por vir, um homem tomou uma atitude que dividiu opiniões. Quando o resultado saiu — azul! É menino! — o casal se abraçou emocionado para comemorar o momento. A mãe do homem se aproximou para compartilhar a alegria com eles, mas foi surpreendida quando o próprio filho pediu que ela se afastasse, explicando que queria viver aquele instante apenas com a esposa. A mãe se retirou com uma expressão de poucos amigos, e a situação gerou debate: teve quem criticasse a atitude do rapaz, e teve quem defendesse. Na sua opinião, a atitude dele foi normal ou ingrata? Vote e participe da enquete: