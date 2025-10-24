Governo chinês proíbe influenciadores de falar sobre temas que exigem qualificação. Se fosse no Brasil, seria certo ou errado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Você costuma seguir muitos influenciadores na internet? Esse pessoal fala de tudo! Tem dicas, curiosidades e até quem se arrisque a dar uma de médico, comentando sobre remédios e tratamentos que ninguém sabe se são verdadeiros.

Mas na China, o cerco apertou. O governo proibiu que influenciadores publiquem conteúdos sobre assuntos que exigem formação profissional. Para falar sobre cuidados com a pele, por exemplo, é preciso ter conhecimento em estética ou ser dermatologista.

Os temas restritos incluem medicina, direito, finanças e educação. Segundo o governo chinês, a medida busca “normalizar o comportamento profissional” e evitar a disseminação de informações falsas na internet. Na sua opinião, se fosse no Brasil seria certo ou errado?

