Homem abandona cães em frente à clínica veterinária. A atitude é crueldade ou consideração? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 17/09/2025 - 10h39 (Atualizado em 17/09/2025 - 10h39 ) twitter

Um homem usando moletom com capuz foi flagrado por câmeras de segurança deixando caixas suspeitas em frente a uma loja fechada, no início da manhã, em duas ocasiões diferentes.

A primeira ação aconteceu no dia 2 de setembro, por volta das 6h50. Ele aparece caminhando pela calçada, para em frente ao estabelecimento, se agacha, finge amarrar o tênis, disfarça… e deixa uma caixa de papelão no chão antes de ir embora.

Treze dias depois, no mesmo horário e com a mesma roupa, o homem retorna. A cena se repete: ele carrega uma nova caixa e a abandona novamente no mesmo local, desta vez de forma ainda mais rápida. A polícia investiga o caso e analisa as imagens para tentar identificar o suspeito e descobrir o que havia dentro das caixas. Na sua opinião, a atitude dele foi crueldade ou consideração?

Vote e participe da enquete: