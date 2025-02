Homem doa rim para esposa e pede de volta depois de suspeitar de traição. Pedido é justo ou inconsequente? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 20/02/2025 - 11h29 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h29 ) twitter

Um homem doou um rim para a esposa que precisava do transplante. O que tinha tudo para ser uma linda história de amor e superação, no entanto, teve um final nada convencional. Anos depois, o casamento já não era tão feliz e, segundo o marido, a mulher começou a ter um caso com o fisioterapeuta dela. Indignado, o marido pediu o divórcio e entrou com uma ação judicial exigindo a devolução do rim ou uma compensação de 1,5 milhão de dólares, cerca de 9 milhões de reais. A mulher nega o suposto caso e diz que o ex-marido é um verdadeiro monstro. A justiça decidiu contra o homem e negou o pedido dele. Na sua opinião, o pedido do homem é juto ou inconsequente? Vote e participe da enquete: