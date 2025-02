Homem encena assalto para pedir namorada em casamento. Surpresa foi criativa ou de mau gosto? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 19/02/2025 - 10h54 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos armados invadem uma loja para cometer um assalto. O homem vai até a mulher no canto e coloca uma venda nos olhos dela. Será que vai acontecer um sequestro? No meio de toda essa tensão e desespero, chega um outro homem, com um buquê de flores. Os “bandidos” então levam a mulher até esse homem e, adivinha só: ele faz um pedido de casamento para ela!

A coitada já estava chorando de medo. Mas a surpresa funcionou! Ela disse “sim” e o casamento vai acontecer. Caso que chega de Goiânia, em Goiás. Na sua opinião, foi um pedido criativo ou de mau gosto? Vote e participe da enquete: