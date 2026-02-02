Homem leva bebê pendurado no colo para corrida de rua e é investigado por abuso infantil. A medida é correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um homem está sendo investigado pelas autoridades chinesas após participar de uma corrida de rua carregando um bebê de poucos meses no colo. O caso aconteceu durante uma prova oficial e gerou grande repercussão nas redes sociais.

Durante a corrida, o homem levou a criança presa ao corpo por meio de uma bolsa do tipo “canguru”. Em imagens que circulam na internet, é possível ver o bebê pendurado no colo do participante, o que chamou a atenção de outros corredores. Desconfiados da situação, alguns atletas começaram a gravar a cena.

A atitude foi considerada inadequada pelos fiscais da prova, que decidiram desclassificar o homem imediatamente. Após a divulgação do vídeo, o caso ganhou grande repercussão e provocou polêmica.

Agora, as autoridades da China investigam o participante por suspeita de abuso infantil. Especialistas e internautas alertaram para os riscos à saúde do bebê, afirmando que a criança poderia passar mal ou sofrer algum tipo de lesão durante a corrida.

Por outro lado, parte do público saiu em defesa do homem, dizendo que não haveria problema em levar a criança junto, desde que estivesse bem presa ao corpo. Na sua opinião, a medida é correta ou exagerada?

