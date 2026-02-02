Logo R7.com
Balanço Geral

Homem leva bebê pendurado no colo para corrida de rua e é investigado por abuso infantil. A medida é correta ou exagerada?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

Um homem está sendo investigado pelas autoridades chinesas após participar de uma corrida de rua carregando um bebê de poucos meses no colo. O caso aconteceu durante uma prova oficial e gerou grande repercussão nas redes sociais.

Durante a corrida, o homem levou a criança presa ao corpo por meio de uma bolsa do tipo “canguru”. Em imagens que circulam na internet, é possível ver o bebê pendurado no colo do participante, o que chamou a atenção de outros corredores. Desconfiados da situação, alguns atletas começaram a gravar a cena.


A atitude foi considerada inadequada pelos fiscais da prova, que decidiram desclassificar o homem imediatamente. Após a divulgação do vídeo, o caso ganhou grande repercussão e provocou polêmica.

Agora, as autoridades da China investigam o participante por suspeita de abuso infantil. Especialistas e internautas alertaram para os riscos à saúde do bebê, afirmando que a criança poderia passar mal ou sofrer algum tipo de lesão durante a corrida.


Por outro lado, parte do público saiu em defesa do homem, dizendo que não haveria problema em levar a criança junto, desde que estivesse bem presa ao corpo. Na sua opinião, a medida é correta ou exagerada?

Vote e participe da enquete:

