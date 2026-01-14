Homem processa restaurante que fez vídeos dele com a amante para divulgação. A esposa viu e o casamento acabou. A atitude dele foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um homem entrou na Justiça contra um restaurante depois de ser exposto jantando com a amante. O caso aconteceu em Catania, na Sicília, na Itália.

Ele levou a amante para um jantar em um restaurante sofisticado e conseguiu despistar a esposa sem levantar suspeitas. O problema começou quando o restaurante, investindo em divulgação nas redes sociais, gravou imagens da casa cheia, com clientes e pratos bem elaborados.

Nas filmagens usadas para a publicidade, o homem e a amante apareceram como um casal, jantando tranquilamente no local. As imagens foram publicadas nas redes sociais do restaurante — e acabaram sendo vistas pela esposa, que seguia o perfil do estabelecimento.

A descoberta foi imediata e o casamento chegou ao fim. Após o episódio, o homem decidiu processar o restaurante, alegando violação das regras de privacidade. Na sua opinião a atitude dele foi correta ou exagerada?

