Homem vai de carro para academia que fica na esquina. Ele está certo ou errado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 30/06/2025 - 10h43 (Atualizado em 30/06/2025 - 10h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você que faz academia, como costuma ir até lá? Vai a pé, para ir aquecendo, ou é do time que vai de carro para todo lugar? Um vídeo publicado por uma mulher mostrando o marido indo de carro para a academia está dando o que falar. Isso porque a academia fica na esquina de onde ele saiu, a menos de 100 metros. A Mérilin disse que as pessoas que fazem isso sofrem de “preguiça geográfica” e vão de carro para qualquer lugar. Já o Raphael, que foi flagrado no vídeo, disse que, se um lugar fica a mais de 100 metros de distância, já é longe para ir a pé. Na sua opinião, ele está certo ou errado? Vote e participe da enquete: