Hospital com médicos de inteligência artificial, dá pra confiar ou não? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 07/06/2025 - 11h24 (Atualizado em 07/06/2025 - 11h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hospital usa inteligência artificial no lugar de médicos. Uma universidade na China simulou como seria um hospital funcionando com inteligência artificial no lugar de médicos. Todos os passos, desde o cadastro e triagem do paciente, até diagnóstico e prescrição de receita médica seriam feitos virtualmente, sem intervenção humana. O teste foi feito apenas com doenças respiratórias. Mais de três mil atendimentos foram realizados. A simulação revelou que um médico humano leva dois anos pra atender dez mil pacientes, enquanto o hospital que funciona com inteligência artificial faz isso em apenas alguns dias. Se esse método começasse a ser aplicado, você acha que daria certo? Vote e participe da enquete: