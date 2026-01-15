Influenciador forja a própria morte para familiares e amigos pra ver quem iria no velório dele. A atitude foi criativa ou irresponsável? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um influenciador digital provocou grandes emoções ao forjar a própria morte para amigos e familiares. A história, que parece inacreditável, aconteceu na Bélgica e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

David Baerten, de 45 anos, é influenciador e faz sucesso na internet. Em busca de novos conteúdos, ele decidiu colocar em prática uma ideia polêmica: queria saber se era realmente valorizado pelas pessoas próximas. Para causar impacto e atrair visualizações, David elaborou um plano extremo.

Com a ajuda da esposa e dos filhos, ele fingiu a própria morte. Depois de tudo combinado, uma das filhas publicou nas redes sociais que o pai havia falecido e ainda divulgou o endereço do suposto velório.

No local, amigos e familiares aguardavam a chegada do caixão quando foram surpreendidos por um helicóptero pousando próximo a eles. Para o espanto geral, quem desceu da aeronave foi o próprio David Baerten, vivo.

O momento foi marcado por surpresa e emoção. Muitos se emocionaram ao descobrir que a morte não era real, enquanto outros criticaram a atitude do influenciador.

O caso aconteceu na cidade de Liège, na Bélgica, e levantou debates sobre os limites da busca por visibilidade nas redes sociais. Na sua opinião, a atitude dele foi criativa ou irresponsável?

Vote e participe da enquete: