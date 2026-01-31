Influenciador vende o próprio rosto para uma empresa por R$ 5 bi. Agora, a IA vai trabalhar no lugar dele. O que você acha disso?
Depois de ser demitido do emprego de operador de máquinas, Khaby Lame ficou conhecido nas redes sociais ao fazer vídeos explicando coisas simples do dia a dia sem falar uma palavra; ele apenas fazia gestos. Ele se tornou o influenciador mais seguido do mundo. Agora, o influenciador fechou um acordo bilionário com uma equipe que trabalha com inteligência artificial. Ele vendeu a autorização para a empresa criar conteúdos com o rosto, a voz e o comportamento dele. A ideia é criar um clone para gerar conteúdos que trabalhem 24 horas por dia para o influenciador. Esse contrato custou mais de 5 bilhões de reais para a agência que cuida dessa inteligência artificial. O caso vem de Hong Kong, na China. Na sua opinião, você acha uma boa sacada ou um erro?
Veja o resultado da enquete:
Boa sacada: 54%
Erro gigantes: 46%