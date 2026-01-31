Logo R7.com
Influenciador vende o próprio rosto para uma empresa por R$ 5 bi. Agora, a IA vai trabalhar no lugar dele. O que você acha disso?

Participe da enquete do Balanço Geral edição de sábado

Depois de ser demitido do emprego de operador de máquinas, Khaby Lame ficou conhecido nas redes sociais ao fazer vídeos explicando coisas simples do dia a dia sem falar uma palavra; ele apenas fazia gestos. Ele se tornou o influenciador mais seguido do mundo. Agora, o influenciador fechou um acordo bilionário com uma equipe que trabalha com inteligência artificial. Ele vendeu a autorização para a empresa criar conteúdos com o rosto, a voz e o comportamento dele. A ideia é criar um clone para gerar conteúdos que trabalhem 24 horas por dia para o influenciador. Esse contrato custou mais de 5 bilhões de reais para a agência que cuida dessa inteligência artificial. O caso vem de Hong Kong, na China. Na sua opinião, você acha uma boa sacada ou um erro?

Veja o resultado da enquete:


Boa sacada: 54%

Erro gigantes: 46%

