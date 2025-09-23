Irlanda multa em R$ 600 quem ouvir música sem fones de ouvido no transporte público. Será que essa regra funcionaria no Brasil ou não adiantaria? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 23/09/2025 - 09h40 (Atualizado em 23/09/2025 - 10h02 ) X (Twitter)

Quem gosta de ouvir música sem fones de ouvido em locais públicos precisa ficar atento na Irlanda. O país passou a multar em 100 euros (cerca de R$ 630) quem for pego ouvindo som alto nos trens.

A medida faz parte de um conjunto de regras de etiqueta adotadas pelas companhias ferroviárias. Também é proibido fumar cigarro eletrônico e apoiar bolsas ou os pés nos assentos.

Agentes circulam pelos vagões para fiscalizar o cumprimento das normas. Quem desrespeitar, paga. Na sua opinião, essa regra funcionaria no Brasil ou não adiantaria?

Vote e participe da enquete: