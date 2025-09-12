Juíza brinca ao reconhecer preso em audiência de custódia. A atitude dela foi simpática ou desrespeitosa?
Uma juíza de Goiás chamou atenção nas redes sociais após brincar com um preso durante uma audiência de custódia online. Ao reconhecer o investigado, a juíza Mônica Miranda não conteve o riso e comentou: “Você aqui de novo?”
O momento descontraído dividiu opiniões. Enquanto alguns consideraram a atitude como uma forma de humanizar a Justiça, outros criticaram a postura, apontando uma possível quebra de decoro. Na sua opinião, a juíza foi simpática ou desrespeitosa?
