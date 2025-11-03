Justiça determina que ex-marido pague pensão por 10 anos para a mulher cuidar dos gatos. A decisão é justa ou injusta? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um acordo de divórcio na Turquia vem chamando atenção no mundo todo. Após a separação, a Justiça determinou que o ex-marido pague o equivalente a R$ 1.300 a cada três meses, durante dez anos, mas o valor não é para a ex-esposa.

O dinheiro deve ser usado exclusivamente para os cuidados de dois gatos que eram os pets do casal. A decisão é considerada o primeiro caso do tipo no país, estabelecendo um suporte a longo prazo para animais de estimação após o fim de um casamento. Especialistas acreditam que o caso pode abrir precedente para futuras decisões semelhantes. Na sua opinião, a decisão é justa ou injusta?

‌



Vote e participe da enquete: