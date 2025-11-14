Justiça do Trabalho proíbe um posto de obrigar frentistas a trabalhar de cropped e legging. Você concorda? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A Justiça do Trabalho proibiu um posto de combustíveis de obrigar frentistas mulheres a trabalharem usando calça legging e cropped. Segundo a decisão, as peças são inadequadas para a atividade, expõem as funcionárias a constrangimento, aumentam o risco de assédio e descumprem normas de segurança para postos.

O estabelecimento nega qualquer irregularidade e afirma manter “compromisso com a dignidade” das trabalhadoras. A empresa já anunciou que pretende recorrer da decisão. Você concorda com a decisão?

‌



Vote e participe da enquete: