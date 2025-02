Lei prevê multa de mais de R$ 3 mil para motos com escapamentos barulhentos. A medida é correta ou rigorosa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 25/02/2025 - 10h50 (Atualizado em 25/02/2025 - 11h03 ) twitter

Sabe aquela moto barulhenta que passa na rua e impede que a gente escute a televisão ou uma conversa com quem está perto? Pois é, uma nova lei sancionada pela Prefeitura de Franca, no interior de São Paulo, prevê uma multa de mais de R$ 3 mil para os condutores de motos com escapamentos considerados barulhentos. O valor da multa depende do horário da infração: se for entre dez horas da noite e sete horas da manhã, o pagamento ultrapassa R$ 3 mil.

A orientação é para que os proprietários das motos mantenham o sistema de escapamento original de fábrica e não adulterem as motocicletas. Na sua opinião, a medida é correta ou rigorosa? Vote e participe da enquete: