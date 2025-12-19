Loja lacra bolsas de clientes na entrada para evitar furto de produtos. A atitude é correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O dono de uma loja resolveu tomar uma atitude radical depois de perceber que muitas mercadorias estavam desaparecendo do estabelecimento. Cansado de prejuízos causados por furtos frequentes, o empresário decidiu agir de forma extrema para tentar conter o problema.

A nova regra chamou a atenção de quem passava pelo local: antes de entrar na loja, todos os clientes precisam ter bolsas, mochilas e até sacolas lacradas. Para isso, funcionários foram posicionados logo na entrada com a missão de fechar os pertences pessoais dos consumidores.

‌



Além disso, uma segunda equipe foi espalhada pelos corredores da loja. Esses funcionários têm a tarefa de observar se alguém conseguiu entrar no estabelecimento sem o lacre ou tentou violar o fechamento durante as compras.

A cena causou revolta e curiosidade. Clientes gravaram a situação com o celular e publicaram os vídeos nas redes sociais. As imagens viralizaram rapidamente e foram vistas por milhares de pessoas.

‌



Nos comentários, a opinião do público ficou dividida. Enquanto alguns afirmam que a medida é constrangedora e desrespeitosa com os clientes, outros defendem a atitude do comerciante. Segundo esse grupo, a regra só incomoda quem tem má intenção. Na sua opinião, a atitude da loja é correta ou exagerada?

Vote e participe da enquete: