Mãe entrega pensão de R$ 200 à filha para passar o mês após a menina dizer que não via a cor do dinheiro. A atitude foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma mãe causou polêmica nas redes sociais após entregar à filha todo o valor da pensão alimentícia para que ela se virasse durante um mês. O caso aconteceu em Anápolis, em Goiás.

Priscila, mãe da adolescente e influenciadora digital, contou que o pai das meninas ficou seis anos distante dos filhos e, recentemente, passou cinco dias com eles. Após o retorno para casa, a filha mais velha, de 13 anos, começou a fazer questionamentos que nunca havia feito antes.

‌



Em um deles, a adolescente perguntou à mãe o que era feito com o dinheiro da pensão, afirmando que nunca via o valor. Diante da situação, Priscila decidiu entregar os R$ 200 da pensão à filha e explicou que, com esse dinheiro, ela deveria comprar cremes, maquiagens e tudo o que precisasse durante o mês, sem pedir mais nada.

O vídeo foi publicado nas redes sociais e gerou grande repercussão. Enquanto alguns internautas apoiaram a atitude da mãe, outros criticaram a exposição da adolescente. Na sua opinião, a mãe foi correta ou exagerada?

‌



Vote e participe da enquete: