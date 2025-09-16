Mãe leva filho de 10 anos ao banheiro público feminino para não deixá-lo desacompanhado. Ela está certa ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 16/09/2025 - 09h45 (Atualizado em 16/09/2025 - 09h59 ) twitter

Uma mãe viralizou nas redes sociais ao afirmar que não permite que o filho de 10 anos entre sozinho em banheiros masculinos em locais públicos, como shoppings, clubes e restaurantes. Segundo ela, a criança vai com ela ao banheiro feminino até hoje e, se alguém reclamar, “vai ter barraco”.

A declaração gerou polêmica. Muitos internautas criticaram a atitude, lembrando da existência do “banheiro família”, criado justamente para que crianças possam ser acompanhadas pelos responsáveis.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer pessoa com até 12 anos é considerada criança. Por isso, cabe aos pais decidirem, com bom senso, o que é melhor para o bem-estar dos filhos em situações como essa. Na sua opinião, ela está certa ou errada?

Vote e participe da enquete: