Mãe recebe convite no nome de apenas uma das filhas gêmeas e liga para família da aniversariante para reclamar. Ela fez bem ou não? Participe da enquete do Balanço Geral com Reinaldo Gottino

28/11/2024

