Mães se reúnem em bar para comemorar a volta às aulas dos filhos. O que você acha da atitude delas? Elas estão corretas ou erradas? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Sabe aquela frase “a liberdade cantou”? Para um grupo de mães em Palhoça, ela fez todo sentido nesta semana.

Cerca de 130 mães se reuniram e fecharam um bar da cidade para comemorar a volta às aulas dos filhos. A festa teve roda de samba, feijoada à vontade, drinks e até coreografias improvisadas. O encontro foi apelidado de “O Primeiro Respiro do Ano”.

‌



A iniciativa partiu de uma empresária, que também é mãe. Segundo ela, as queixas são parecidas: mulheres exaustas, que conciliam trabalho e tarefas domésticas e que, mesmo cansadas, ainda encontram energia para brincar com os filhos. “Ser mãe é um trabalho em tempo integral — e nas férias ele triplica”, resumiu.

A reunião, que começou de forma despretensiosa, virou tradição na cidade e já é aguardada todos os anos como um momento de descontração e alívio para as mães da região. Queremos saber a sua opinião, a atitude é correta ou errada?

‌



Vote e participe da enquete: