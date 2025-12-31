Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Morador decide podar a árvore da vizinha que invade e suja o quintal dele. Você acha essa atitude desrespeitosa ou é o direito dele?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

  • Google News

Uma discussão entre vizinhos por causa de uma árvore acabou virando briga.

Incomodado com folhas e sujeira caindo no quintal e na piscina, um morador decidiu agir por conta própria. Ele cortou os galhos da árvore da vizinha que invadiam o espaço dele. O morador afirmou que tentou conversar com a dona da árvore para resolver o problema, mas não teve sucesso.


E você, o que acha dessa atitude? Vote e participe da enquete do Balanço Geral.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.