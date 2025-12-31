Morador decide podar a árvore da vizinha que invade e suja o quintal dele. Você acha essa atitude desrespeitosa ou é o direito dele? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma discussão entre vizinhos por causa de uma árvore acabou virando briga.

Incomodado com folhas e sujeira caindo no quintal e na piscina, um morador decidiu agir por conta própria. Ele cortou os galhos da árvore da vizinha que invadiam o espaço dele. O morador afirmou que tentou conversar com a dona da árvore para resolver o problema, mas não teve sucesso.

