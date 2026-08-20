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Balanço Geral

Moradora de São Paulo cola recados em carro estacionado na vaga dela em condomínio. Ela agiu certo?

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Uma moradora de São Paulo decidiu protestar depois de encontrar um carro estacionado na vaga dela.

Ela colou pelo menos seis placas no veículo com mensagens como “Essa vaga não é sua” e “Sem noção”, além de cobranças pelo uso indevido do espaço.


A cena foi registrada por outro morador. E aí fica a pergunta: será que ela fez certo?

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