Moradora de São Paulo cola recados em carro estacionado na vaga dela em condomínio. Ela agiu certo? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma moradora de São Paulo decidiu protestar depois de encontrar um carro estacionado na vaga dela.

Ela colou pelo menos seis placas no veículo com mensagens como “Essa vaga não é sua” e “Sem noção”, além de cobranças pelo uso indevido do espaço.

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A cena foi registrada por outro morador. E aí fica a pergunta: será que ela fez certo?

Vote e participe da enquete: