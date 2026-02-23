Motorista é flagrado usando luvas para calibrar pneus do carro. A atitude dele foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Trocar pneu é uma tarefa que muita gente prefere evitar. Quem sabe fazer o serviço não passa aperto. Já quem não sabe, costuma procurar uma oficina ou borracharia. O mesmo acontece na hora de calibrar os pneus: apesar de ser simples, ainda tem motorista que não sabe como fazer.

Mas uma cena diferente chamou a atenção e virou assunto nas redes sociais.

Um motorista foi flagrado enquanto calibrava o pneu do próprio carro em um posto de combustíveis. Até aí, tudo normal. O detalhe é que ele usava luvas para não sujar as mãos durante o procedimento. O rapaz estacionou, colocou as luvas e foi até o calibrador realizar o serviço.

O flagrante repercutiu e dividiu opiniões. Teve motorista dizendo que o rapaz foi “fresco” demais. Já outros defenderam a atitude, afirmando que ele está certo, já que o pneu costuma estar bastante sujo.

E você, o que acha dessa história?

