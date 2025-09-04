Motorista por aplicativo pode usar shorts e boné durante a corrida? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 04/09/2025 - 10h15 (Atualizado em 04/09/2025 - 10h15 ) twitter

Uma discussão entre uma passageira e um motorista por aplicativo tem repercutido nas redes sociais. O motivo da confusão? A mulher não gostou da forma como o motorista estava vestido, de short tactel e boné.

Durante a corrida, a passageira questiona: “O senhor não tem vergonha de trabalhar de short tactel e boné?” A tensão aumenta quando ela insiste nas críticas. Irritado, o motorista decide encerrar a corrida e pede que a mulher desça do carro.

A passageira afirma ter se sentido constrangida com a reação. O vídeo do momento gerou debate nas redes sobre a conduta de motoristas e passageiros. O caso aconteceu em Salvador, na Bahia, onde as altas temperaturas são comuns. Na sua opinião, motorista por aplicativo pode usar shorts e boné durante a corrida?

Vote e participe da enquete: