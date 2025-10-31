Motorista por aplicativo se recusa levar mãe com filho que comia manga e estava com os pés sujos. A atitude foi certa ou exagerada?
Uma mãe passou por uma situação constrangedora em Goiânia (GO) após um motorista de aplicativo se recusar a fazer a corrida. Ela havia acabado de buscar o filho na escolinha de futebol e, por causa da chuva, chamou um carro pelo aplicativo.
Enquanto esperava, a mãe deu uma manga para o menino comer. Ao chegar, o motorista viu que o garoto estava com os pés sujos e comendo a fruta e, por isso, disse que não levaria os dois.
Indignada, a mulher afirmou que o motorista deveria cancelar a corrida, já que ele se recusou a fazer a viagem. O motorista, no entanto, se negou a cancelar.
A mãe gravou a situação e disse que iria denunciar o condutor na plataforma. O caso repercutiu nas redes sociais. Na sua opinião, a atitude do motorista foi certa ou exagerada?
