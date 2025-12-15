Mulher compra cofrinho por R$ 59 em brechó, descobre que havia R$ 10 mil dentro dele e não devolve. Ela está certa ou errada?
Nós crescemos ouvindo dos nossos pais que aquilo que é dos outros não podemos pegar. Mas e se você comprar algo e, depois, descobrir que esse “algo” vale muito mais?
Katrina foi até uma loja de produtos usados e viu um cofre de porquinho. Ela ficou encantada, pagou R$ 59 e levou pra casa. É aí que a polêmica começa. Quando ela chegou em casa e foi abrir o porquinho para limpar, sabe o que tinha lá dentro? R$ 10 mil em dinheiro vivo, eram várias notas enroladas. Katrina ficou super animada e não devolveu o cofrinho e nem o dinheiro.
Ela sempre compra produtos usados em brechós e vendas de garagem. Agora, mais do que nunca, ela quer continuar comprando. Isso aconteceu na Inglaterra. Na sua opinião, ela está certa ou errada? Vote e participe da enquete: