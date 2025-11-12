Mulher é empurrada no mar e decide não falar mais com a amiga. Ela exagerou ou está certa?
O que era para ser um dia de diversão terminou em confusão! Duas amigas estavam aproveitando o dia de sol na praia quando uma delas decidiu fazer uma “brincadeira” e empurrou a outra no mar.
Mas o empurrão foi tão forte que a mulher acabou tropeçando e caindo de cara na água. A situação, que parecia engraçada no início, acabou gerando um grande climão entre as duas.
Testemunhas contaram que a vítima não gostou nada da atitude e a discussão foi imediata. Resultado: a amizade, que parecia firme e forte, acabou sendo desfeita ali mesmo, à beira-mar. Na sua opinião, ela exagerou ou está certa?
Resultado da enquete:
Exagerou, foi só uma brincadeira - 34%
Está certa, brincadeira de mau gosto - 66%