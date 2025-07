Mulher finge achar jogo de panelas em lixeira para esconder compra do marido. A atitude dela foi certa ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 09/07/2025 - 10h10 (Atualizado em 09/07/2025 - 10h10 ) twitter

Até onde vai a criatividade do ser humano? Uma mulher em Pernambuco viralizou nas redes sociais após encenar uma situação no mínimo inusitada para esconder uma comprinha a mais no cartão do marido.

Walkíria estava gastando além da conta e decidiu dar um “jeitinho” para não levantar suspeitas. A solução? Fingir que achou um jogo de panelas novinho... no lixo, bem em frente à casa do casal. No vídeo, que rapidamente se espalhou pela internet, Walkíria aparece fingindo surpresa com o “achado” e até brinca com a situação. “Ainda bem que eu filmei, porque senão o meu marido não ia acreditar”, disse ela, dando risada.

A encenação bem-humorada divertiu milhares de internautas — mas claro, também levantou aquele velho debate: vale tudo para manter a paz no casamento? O caso aconteceu em Pernambuco e, mesmo sendo uma brincadeira, mostra que a criatividade do brasileiro realmente não tem limites! Na sua opinião, a atitude dela foi certa ou errada?

Vote e participe da enquete: